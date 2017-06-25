Бостон, США, 25 июня, 2017, 06:39 — ИА Регнум. На аукционе в США были проданы личные вещи знаменитых американских гангстеров на общую сумму более ста тысяч долларов. Об этом 24 июня передает Associated Press со ссылкой на сообщение бостонского аукционного дома RR Auction.

Аль Капоне

Аукцион проходил под названием «Гангстеры, преступники и юристы», сообщил вице-президент аукциона Бобби Ливингстон.

Самым дорогим лотом стали бриллиантовые карманные часы чикагского гангстера Аль Капоне. Пожелавший остаться неизвестным коллекционер приобрел их за 84, 375 тысячи долларов. На внешней части серебряного корпуса часов 23 бриллианта выложены в виде латинских букв A и С, которые окружены дополнительными 26 бриллиантами. Часы дополняет оригинальная цепочка из 14-каратного белого золота, сообщают организаторы аукциона.

За 18 с лишним тысяч долларов была продана музыкальная пьеса, написанная известным преступником в 1930-х годах во время пребывания в тюрьме Алькатраса. Лирическая композиция «Юмореск», по мнению организаторов аукциона, «очеловечивает» известного преступника и «показывает, что у него есть воображение и творчество».

С молотка ушли также личные вещи знаменитых американских грабителей времен Великой депрессии Бонни Паркер и Клайда Бэрроу. За 25 тысяч долларов было продано серебряное кольцо Бонни в виде треглавой змеи. $16 250 было отдано коллекционером за написанное Бонни и подписанное Клайдом незадолго до смерти письмо с надписью So long. Ордер на арест преступников ушел за $8 125.