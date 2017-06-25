Богота, 25 июня, 2017, 05:59 — ИА Регнум. По меньшей мере одиннадцать шахтеров стали жертвами взрыва на угольной шахте в Колумбии. Об этом 25 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное сообщение правительства страны.

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Мощный взрыв прогремел в пятницу, 23 июня, на одной из угольных шахт в муниципалитете Кукунуба провинции Кундинамарка. Сообщается, что в данном районе широко распространена незаконная добыча угля, в связи с чем из-за несоблюдений правил техники безопасности аварии здесь не являются редкостью.

По последним данным, число погибших — 11 человек.

«Последние три тела были найдены и будут доставлены в устье рудника, где будут переданы властям», — говорится в сообщении.

Еще один человек получил ранение и двое числятся пропавшими без вести. Предполагается, что пропавшие находятся в шахте на территории забоя, доступ к которому заблокирован в связи с вызванным взрывом обвалом.

Напомним, Колумбия является пятой в списке стран-экспортеров каменного угля. На ее долю приходится 5,7% мирового экспорта (данные за 2012 год).