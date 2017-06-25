Богота, 25 июня, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Полиция Колумбии арестовала восемь подозреваемых в организации взрыва в торговом центре Боготы, жертвами которого стали трое человек. Об этом 25 июня сообщает Reuters со ссылкой на распространенную полицейскими информацию.

Chuansong.me Полиция Колумбии

Задержанные, четверо из которых — мужчины и четверо — женщины, являются членами группировки «Народное революционное движение». Часть группы была захвачена сотрудниками полиции в Боготе, а часть в Эль-Эспинале, провинции Толима, заявил директор национальной полиции Колумбии Хорхе Нието.

Сообщается, что задержанным будет предъявлено обвинение в терроризме и убийствах.

По словам Нието, группировка «Народное революционное движение» известно колумбийским правоохранителям с конца 2015 года. Ее члены участвовали еще в 14 преступлениях, по которым открыто следствие.

«Межведомственная комиссия продолжает расследование различных террористических акций, выясняются исполнители и организаторы этих действий», — заявил директор национальной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывное устройство сработало в одном из торговых центров в центре столицы Колумбии Боготы. Жертвами взрыва стали три женщины, одна из которых, француженка Джули Хюинь, погибла на месте взрыва. Еще две получившие ранения колумбийки были доставлены в госпиталь, где позже скончались. Ранения различной степени тяжести получили еще по меньшей мере девять человек.