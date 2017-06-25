Вашингтон, 25 июня, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Утверждения о том, что президент США Дональд Трамп не интересуется брифингами разведывательных служб не соответствуют действительности, заявил 24 июня глава ЦРУ Майк Помпео в интервью телеканалу NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я не могу представить более ложное заявление, чем-то, которое бы приписывало президенту Трампу отсутствие интереса к разведке и фактам, когда речь идет о национальной безопасности», — заявил Помпео, добавив, что действующий президент США «является серьезным потребителем продукта, который предоставляет сообщество разведки».

По словам главы ЦРУ, он лично ежедневно уделяет 35−40 минут времени для информирования президента о новых разведывательных данных, и часто выходит за пределы этого времени.

«Президент Трамп невероятно требователен к разведывательному сообществу, задает нам невероятно сложные вопросы», — подчеркнул Помпео.

Глава ведомства отметил также, что его предшественник передавал информацию президенту не столь часто, поскольку «президент Обама использовал свой интеллект по-другому».

Напомним, назначить Помпео руководителем разведки США Трамп предложил еще в ноябре 2016 года. Кандидатура конгрессмена от штата Канзас была утверждена сенатом 23 января.