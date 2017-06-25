Пекин, 25 июня, 2017, 04:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования народу и правительству Китая в связи с произошедшим в стране сходом оползня, жертвами которого предположительно стали более сотни человек. Об этом 24 июня сообщил пресс-секретарь организации Стефан Дуяррик.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

«Генеральный секретарь опечален, узнав о гибели людей и опустошениях, вызванных оползнями в Маосинь провинции Сычуань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Гутерриш приветствует усилия национальных групп по оказанию чрезвычайной помощи пострадавшим и ликвидации последствий схода оползня и предлагает оказать любую необходимую поддержку властям КНР, если это потребуется.

По последним данным агентства Xinhua, из-под завалов на месте оползня было извлечено 15 тел погибших. Как ожидается под завалами остаются более 120 человек из 62 домов.

Спасательная операция на месте трагедии продолжается и ночью. Тысячи человек разбирают завалы; спасатели вооружены детекторами жизни, вместе с ними работают поисковые собаки. Пока признаков жизни найти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень в деревне Синьмо уезда Маосян в юго-западной китайской провинции Сычуань произошел рано утром, около 06:00. Точное число жертв трагедии неизвестно, по предварительным данным, без вести пропали около 200 человек.