Вашингтон, 25 июня, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Демократическая партия будет обречена после того, как окончательно станет ясно, что избрание Дональда Трампа на пост президента США не связано с действиями России и не является результатом сговора его избирательного штаба с представителями РФ. Соответствующее заявление основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал 24 июня в своем микроблоге Twitter.

Pixabay.com Эмблема демократической партии США

«Рассказ о сговоре Трампа и России — политический тупик, — уверен Ассанж. — Несмотря на огромные ресурсы, огромные стимулы и год расследования сенаторы-демократы… вынуждены признать, что никаких доказательств сговора нет».

По мнению Ассанжа, демократические силы в США должны сплотиться для создания новой партии, поскольку партийная демократическая элита не демонстрирует никаких признаков того, что она откажется от власти.

А между тем практика конструирования избирательных компаний президента Франции Эммануэля Макрона, кандидата от демократов на выборах президента США в 2016 году Берни Сандерса и Дональда Трампа наглядно демонстрирует, что такую партию можно создать «на пустом месте» с помощью интернета на основе баз данных политических предпочтений граждан той или иной страны.

«Перед лицом такой угрозы демократический истеблишмент либо уступит контроль, либо как в случае с Макроном, будет ликвидирован новой структурой», — считает Ассанж.