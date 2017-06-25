Москва, 25 июня, 2017, 03:31 — ИА Регнум.

При столкновении бензовоза с легковым автомобилем в Московской области погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает 24 июня пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Stanislav Kozlovskiy Бензовоз

Авария произошла на 21 километре автотрассы А-107 в деревне Радищево недалеко от Солнечногорска. В результате лобового столкновения оба автомобиля загорелись.

Водителю бензовоза удалось покинуть салон автомобиля. Три человека, находившиеся внутри легковой машины, погибли.

По словам свидетелей, среди погибших был ребенок. Несовершеннолетний не смог самостоятельно расстегнуть ремни безопасности и выбраться из объятого огнем салона автомобиля.

К месту трагедии для ликвидации пожара прибыли 15 единиц техники и 51 сотрудник пожарных служб.

К настоящему времени огонь потушен. На месте происшествия работают эксперты. Специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.