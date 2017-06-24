Винница, Украина, 25 июня, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии и отставной губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был облит зеленкой в городе Ладыжин Винницкой области. Об этом политик 24 июня сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Подайте!

«Опять надел новую майку, и опять испортили, сволочи!» — негодует Саакашвили.

По словам политика, мужчина, обливший его во время выступления на школьном выпускном вечере, был задержан и «признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП (Блока Петра Порошенко — прим. ИА REGNUM )».

На этом основании Саакашвили обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о возмещении ущерба, который составляет 50 евро. Именно за эту цену экс-губернатор Одесской области купил футболку в «Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании».

Все эти подробности, включая марку текстильного изделия, Саакашвили счел нужным сообщить украинскому лидеру через социальные сети.

«Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки lacoste», — предложил экс-президент Грузии.

Политик отметил, что давно готов к подобным инцидентам и везде возит с собой запасной комплект одежды, которым он и воспользовался в этот раз для того, чтобы продолжить праздничные мероприятия с выпускниками Винницкой области.