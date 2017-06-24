Вольск, Саратовская область, 25 июня, 2017, 02:24 — ИА Регнум. В городе Вольск Саратовской области жертвой халатного отношения к хранению оружия стал четырехлетний ребенок. Тело застреленной девочки было обнаружено правоохранителями 24 июня, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

BenjaminNelan Трагедия

Как стало известно, хранившееся в частном доме ружье обнаружил 6-летний мальчик. Играя он произвел выстрел в свою 4-летнюю сестру, от которого девочка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время ведомством возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 1 (причинение смерти по неосторожности).

На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты регионального следственного управления. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.