Токио, 25 июня, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Сильные подземные толчки ощущались в префектуре Нагано на японском острове Хонсю, сообщает 25 июня японское метеорологическое агентство.

izismile.com Землетрясение

Землетрясение было зафиксировано в 07:02 местного времени. Его магнитуда составила 5,7 единицы.

Очаг сейсмособытия залегал на небольшой глубине 10 км, подземные толчки ощущались на территориях 25 префектур.

По данным портала Earthquake Report, землетрясение характеризуется как чрезвычайно опасное, возможны травмы и серьезный ущерб. Эпицентр землетрясения расположен в малонаселенной горной области.