В центре Минска в дерево врезался танк
Минск, 25 июня, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Участвовавший в репетиции парада по случаю Дня независимости Белорусии танк Т-72 отклонился от курса следования общей колонны боевой техники и протаранил столб и дерево, сообщает 24 июня агентство Sputnik.
Владислав Фальшивомонетчик
Танк Т-72
ДТП произошло на проспекте Независимости. Съехав с проезжей части, танк разрушил тротуар, смял столб и повредил дерево. Повреждения также получил корпус боевой машины.
Никто из наблюдавших за движением военной техники не пострадал.
Прибывшие к месту ДТП сотрудники экстренных служб выясняют причины произошедшего.