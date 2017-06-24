Минск, 25 июня, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Участвовавший в репетиции парада по случаю Дня независимости Белорусии танк Т-72 отклонился от курса следования общей колонны боевой техники и протаранил столб и дерево, сообщает 24 июня агентство Sputnik.

Владислав Фальшивомонетчик Танк Т-72

ДТП произошло на проспекте Независимости. Съехав с проезжей части, танк разрушил тротуар, смял столб и повредил дерево. Повреждения также получил корпус боевой машины.

Никто из наблюдавших за движением военной техники не пострадал.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники экстренных служб выясняют причины произошедшего.