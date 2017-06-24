Лондон, 25 июня, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Парламент Великобритании стал объектом «устойчивой и решительной» атаки со стороны хакеров, пытающихся подобрать пароли к учетным записям депутатов и их сотрудников, в связи с чем была заблокирована работа электронной почты парламентариев. Об этом 24 июня сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Утром мы обнаружили необычную активность и доказательства попытки кибератаки в нашей компьютерной сети, — говорится в сообщении специальных служб цифровой безопасности, разосланном пострадавшим от кибератаки. — Более тщательное расследование нашей команды подтвердило, что хакеры проводили устойчивую и решительную атаку на всех учетных записях в парламенте, пытаясь идентифицировать слабые пароли».

Сообщается также, что хакеры пытались получить доступ к электронным письмам сотрудников парламента. В настоящее время специалисты в сотрудничестве с Национальным центром кибербезопасности выясняют методы и объекты атаки.

Ряд парламентариев сообщили о кибератаке на своих страницах в социльных сетях. Так, консервативный депутат Генри Смит сообщил в своем Twitter’е: «Извините, сегодня нет доступа к электронной почте в парламент — мы находимся под кибер-атакой Ким Чен Ына, Путина или ребенка в подвале своей мамы или что-то в этом роде».

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что ситуация с киберпреступностью показывает насколько общество уязвимо к атакам хакеров, и призвал к развитию защитных цифровых технологий: «Нам нужно инвестировать в кибер-защиту — это огромная проблема».