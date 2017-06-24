Санкт-Петербург, 25 июня, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Богослужение в день мусульманского праздника Ураза-байрам начнется в мечетях Санкт-Петербурга 25 июня в 7 часов утра. Центром праздника окончания поста традиционно станет Соборная мечеть на Кронверкском проспекте Петроградской стороны.

ДУМ Санкт-Петербурга и СЗ региона России Соборная мечеть Петербурга

«Месяц Рамадан завершился и жизнь на этом свете продолжается, поэтому пусть прошедший месяц Поста станет для всех нас школой, чтобы вне Рамадана мы продолжали свои благодеяния и соблюдали с ещё большим старанием», — заявил в своем поздравлении муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль-Хазрат Панчеев.

В связи с большим количеством верующих, которые соберутся у Соборной мечети на утреннюю молитву, вводятся ограничения движения транспортных средств. Так, с 06:30 до 10:30 движение транспорта по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, а также по Крестьянскому и Конному переулкам будет прекращено. С 7:00 до 10:00 будет закрыто движение трамваев маршрута № 6А по Кронверкскому проспекту.

Ближайшая к Соборной мечети станция метро «Горьковская» с 8:00 до 9:00 будет работать в режиме только «на выход», вход на станцию будет закрыт. Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона попросило верующих 25 июня пользоваться не только «Горьковской», но и другими станциями метро, от которых можно добраться пешком к мечети: «Петроградская», «Спортивная», «Площадь Ленина», «Гостиный двор», «Невский проспект».

«По окончании праздничного намаза, просьба соблюдать Сабр — спокойствие! До станции метро просьба идти спокойно следуя по указателям. Выполнять указания сотрудников полиции и волонтеров. При входе в метро и посадке в вагоны оказывать уважение старшим и внимательно относиться к женщинам и детям», — призвали в Духовном управлении мусульман.

Праздник Ураза-байрам отметят и во второй мечети Санкт-Петербурга на улице Репищева в Приморском районе, а также в Молельных комнатах.

Читайте также: В Москве во время Ураза-байрам перекроют несколько улиц

Читайте также: В республиках Северного Кавказа на Ураза-байрам объявлены выходные дни

Читайте также: Муфтият Дагестана призвал к скромности во время Ураза-байрам