Москва, 25 июня, 2017, 00:11 — ИА Регнум. 24 июня в Саратове во второй раз прошел праздник выпускников «Роза ветров».

Пресс-служба администрации Саратовской области Праздник выпускников в Саратове

Автором идеи и инициатором проведения праздника является председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Основная идея мероприятия сформулирована в девизе праздника: «Будь повелителем своей Жизни!».

Пресс-служба администрации Саратовской области Праздник выпускников в Саратове

Название праздника выпускников — «Роза ветров» — символизирует многообразие жизненных путей, открывающихся перед бывшими школьниками с их вступлением во взрослую жизнь. «Роза ветров» подчеркивает значимость знаний, и одновременно напоминает о надежном и верном ориентире — любви к своему дому, к семье, к стране.

В июне 2017 года в празднике приняли участие более шести тысяч выпускников, и более 600 учителей Саратова и Саратовской области.

В программе праздника — шоу на Театральной площади Саратова, выступление популярных артистов Эльвиры Т, Олега Майями, Марселя и группы «Серебро».

Пресс-служба администрации Саратовской области Праздник выпускников в Саратове

Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев вручил награды «Признание» десяти лучшим классным руководителям 11-х классов школ города и области, и поздравил выпускников с праздником.

«В наш город снова пришел праздник «Роза Ветров». Впервые он состоялся в прошлом году по инициативе нашего земляка Вячеслава Володина. Теперь «Роза Ветров» стала традиционным слетом молодежи Саратовской области», — подчеркнул Валерий Радаев.

По его словам, после сдачи всех экзаменов перед выпускниками открылись двери в будущее, а забота родителей, крепкие знания, широкий выбор саратовских вузов и поддержка земляков поможет сделать это будущее ярким и насыщенным.

Пресс-служба администрации Саратовской области Праздник выпускников в Саратове

В свою очередь, в поздравлении выпускникам спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал молодежь «следовать за своей мечтой». Текст поздравления зачитал ведущий фестиваля «Роза Ветров».

«Дорогие выпускники, сегодняшний день один из самых главных в вашей жизни. Вы прощаетесь со школой и отправляетесь во взрослую жизнь. Впереди — большой путь», — процитировал слова Вячеслава Володина ведущий праздника, — Верьте в себя и следуйте за мечтой».

Праздник выпускников «Роза ветров» в Саратове собрал более 27 тысяч человек.