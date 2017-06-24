Санкт-Петербург, 24 июня, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Сборной Португалии удалось решить исход матча с командой Новой Зеландии еще в первом тайме. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил нападающий португальской сборной Криштиану Роналду на пресс-конференции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

«Хороший матч получился, — сказал лидер команды. — Лично могу сказать, что помог команде, забил первый гол, мог забить еще. Нам нужно было победить».

При этом Роналду добавил, что сборная Португалии планировала решить исход матча в первом тайме, и команде это удалось.

«Поле было сложным, газон был не очень хорошим, поэтому лучше сыграть не получилось бы», — сказал нападающий мадридского «Реала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня сборная Португалии переиграла команду Новой Зеландии в матче третьего тура группы А Кубка конфедераций-2017. Встреча, прошедшая на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0.

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