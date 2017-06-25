Санкт-Петербург, 25 июня, 2017, 08:55 — ИА Регнум. 24 июня в Екатерининском парке государственного музея-заповедника Царское село состоялось ежегодное театрализованное дефиле «Готика: новые смыслы» в рамках проекта «Ассоциации». Участниками проекта стали петербургские дизайнеры Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин и Янис Чамалиди.

Дарья Драй ИА REGNUM Театрализованное шоу-дефиле. Готика: Новые смыслы в рамках ежегодного проекта «Ассоциации» в Екатерининском парке. Показ Татьяны Парфеновой во Фрейлинском садике

«Дизайн одежды — это, без сомнений, одна из боковых ветвей культуры, — рассказывает директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова. — Иногда произведения дизайнеров — это шедевры искусства. Отрадно видеть, что многие музеи стали брать или покупать у дизайнеров их одежду для выставок, фондов. В частности, Эрмитаж. Культура отражается на дизайне одежды. Состав дизайнеров нашего проекта часто меняется, однако определенный костяк остается. Мы бы расширили его включением молодых дизайнеров, но это увеличение сметы. Пока у нас нет такой возможности, так как проект некоммерческий.

Мы идем по историческим тенденциям прошлого. Было барокко, англомания, классицизм, русский стиль, китайский. Почти все стилевые направления, имеющиеся в нашем музее, мы уже опробовали. А вот готика оказалась обделенной вниманием, и мы решили попробовать. Этот стиль не у всех вызвал положительные эмоции, некоторые дизайнеры испугались, сказали, что это очень мрачно. Для кого-то это Средневековье, костры, ведьмы. Для меня ассоциативный ряд был совершенно другой: витражи, яркие чистые цвета, вязь архитектурных памятников… Высочайшее искусство. И мне кажется, это дает мощный толчок для воображения дизайнеров».

Дарья Драй ИА REGNUM Театрализованное шоу-дефиле. Готика: Новые смыслы в рамках ежегодного проекта «Ассоциации» в Екатерининском парке. Показ Леонида Алексеева на территории Зеркального пруда

Проект ассоциации проходит уже в девятый раз и направлен на поддержку петербургских дизайнеров, которые создают коллекции от кутюр на заданную музеем тему. Над адаптацией показа к театрализованному шоу работал режиссер и продюсер Виктор Крамер. По его признанию, на разработку концепции у команды уходит менее часа благодаря внутренней связи между дизайнерами и режиссером.

Декорациями к показу стали разные площадки Екатерининского парка: Фрейлинский садик, Зеркальный пруд, Адмиралтейство и Башня-руина. Специальный гость, дизайнер бренда YAND Сета Яндиева, представила коллекцию платьев в павильоне «Турецкая баня». На создание каждого из нарядов ушло около трех месяцев. Платья для намаза из тонкого шелка и кружева, вышитые вручную стеклярусом, бисером и драгоценными камнями, произвели впечатление на зрителей.

Коллекция Татьяны Парфеновой вызвала у зрителей культурный шок. Модели в полупрозрачных нарядах дефилировали возле частей увеличенного в десятки раз и разбросанного по территории Фрейлинского садика человеческого скелета.

Дарья Драй ИА REGNUM Театрализованное шоу-дефиле. Готика: Новые смыслы в рамках ежегодного проекта «Ассоциации» в Екатерининском парке. Показ Яниса Чамалиди и Стаса Лопаткина у Башни-руины

Дизайнер и художник Стас Лопаткин принимает участие в «Ассоциациях» с момента появления проекта. Сегодня публике была представлена коллекция, основными цветами которой стали черный, белый, золотой и серебряный. Такая цветовая гамма была выбрана не случайно: невесомость, прозрачность и торжественность коллекции являются отражением архитектурного стиля. Дизайнер поделился с корреспондентом ИА REGNUM мнением о теме нынешнего года и рассказал о своей коллекции:

«Для меня готика не является ничем темным или мрачным. Готический стиль всегда вдохновлял художников. Именно во время готики человечество получило сложный крой с большим количеством деталей. Это нужно было для достижения эффекта прилегания. Узкие платья появились именно во времена Средневековья, которое почему-то принято считать темным и мрачным. До нас дошли темные соборы. Но это потому, что города горели, и светлый камень, из которого были сделаны все постройки, например, во Франции, дошли до нас темными. Раньше соборы были очень светлыми, возвышенными, и казалось, что это путь в бесконечность.

Кроме одежды, я разработал коллекцию ювелирных украшений на тему готических окон. На моделях можно было увидеть серьги в виде готической розы, арки и др. Работа оказалась очень кропотливой, поэтому все идем не удалось воплотить к показу. В дальнейшем будем развивать эту коллекцию».

Дарья Драй ИА REGNUM Театрализованное шоу-дефиле. Готика: Новые смыслы в рамках ежегодного проекта «Ассоциации» в Екатерининском парке. Показ Яниса Чамалиди и Стаса Лопаткина у Башни-руины

Еще один постоянный участник проекта — Янис Чамалиди. Дизайнеру удалось совместить готику с современностью, создав коллекцию, актуальную для повседневности. Металлические ткани в сочетании с красным создают эффект доспехов и невольно заставляют провести ассоциации со средневековыми рыцарями.

«Готика — интересная тема для любого художника. Это цвета, яркость стиля, сочетание всех невообразимых тонов. Это архитектура и графика, многогранность, фактурность. Готика — это некий Абсолют.

В моей коллекции сочетание кэжуал с вечерними выходами. Это и вышитые, и лаконичные минималистичные платья, которым славится модный дом. В то же время в коллекции представлен стрит-стайл, полу-деловой, сочетание спорт-шика и гранжа. То, что сейчас в современном мире очень популярно».

Дарья Драй ИА REGNUM Театрализованное шоу-дефиле. Готика: Новые смыслы в рамках ежегодного проекта «Ассоциации» в Екатерининском парке. Показ Лилии Киселенко у павильона «Адмиралтейство»

Коллекция Лилии Киселенко, подчеркивающая эзотерическую составляющую готики, напомнила зрителям о кострах и казнях. Для показа даже был сооружен эшафот. Директор Модного Дома Lilia Kisselenko Ирина Селюта дала комментарий агентству по поводу коллекции:

«Интересно, что термин «готика» существует только в архитектуре. Для нас эта тема была отчасти открытием. И она сразу определила формы, объемы, силуэты. Сложностей при разработке коллекции не было. Но мы думали, что они могут возникнуть у моделей, которым нужно в этом двигаться. Но все же это было очень красиво.

Лиля Киселенко в этом случае верна своим цветовым пристрастиям. Это графичное черно-белое решение, немножко эзотерики, все длинное, остроконечное, как и было в готику. В общем, немножко мистического и все же современного».

Дарья Драй ИА REGNUM Театрализованное шоу-дефиле. Готика: Новые смыслы в рамках ежегодного проекта «Ассоциации» в Екатерининском парке. Показ Леонида Алексеева на территории Зеркального пруда

Во второй раз в «Ассоциациях» участвует дизайнер Леонид Алексеев. Тема готики нашла необычную интерпретацию в его коллекции: модели превратились в персонажей сказок.

«Как правильно говорят мои коллеги, для дизайнера любая тема неприятна, потому что она вносит ограничения. Всегда очень сложно делать не по собственной идее, а быть чем-то ограниченным. Но как показал прошлогодний опыт, именно это стимулирует к творчеству, потому что возникают ассоциации. Это в проекте самое интересное, ведь тема, какой бы она ни была, у каждого получается по-разному.

Тема готики у меня сразу вызвала ассоциации с библиотекой, потому что именно в неоготическом стиле делали библиотеки в дворянских домах и во дворцах. И отсюда появилась история о девушках, которые читают готические сказки и воображают себя их персонажами. Моя коллекция как раз о героях этих сказок. Кто-то видит себя принцессой, кто-то рыцарем, кто-то привидением».

Дарья Драй ИА REGNUM Театрализованное шоу-дефиле. Готика: Новые смыслы в рамках ежегодного проекта «Ассоциации» в Екатерининском парке. Показ Яниса Чамалиди и Стаса Лопаткина у Башни-руины

Дефиле только подошло к концу, но организаторы проекта уже знают, что представят петербургские дизайнеры в следующем году.

«Мы нащупали общую тематику для следующих «Ассоциаций», — делится Ольга Тарантынова. — В будущем году будет столетие нашего музея. К тому же самому проекту исполнится 10 лет. Это будет проект, который ассоциируется с нашим музеем-заповедником. Мы хотим создать что-то более мощное и пронзительное. Но пока не буду раскрывать всех секретов».