Лондон, 24 июня, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Следующей фразой, о которой идет речь, было заявление британского премьера о том, что ее страна «считает себя вышедшей из юрисдикции европейского суда и будет рассматривать любые обращения граждан стран ЕС, живущих в Великобритании, а также все дела, возбуждаемые в отношении них только в соответствии с судебными нормами Королевства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Mayday

«Таким образом, Мэй попыталась реализовать свою идею закрепить официально днем фактического выхода страны из Евросоюза дату 29 марта 2017 года, когда Лондон объявил об активации 50-й статьи Лиссабонского соглашения, — отмечает Больцен. — Однако в Брюсселе с этим не согласны, утверждая, что следует днем выхода считать 30 марта 2019 года, то есть момент фактического выхода Соединенного Королевства из ЕС, а не начала процесса».

Мнение экспертов по данному вопросу разделилось, однако большинство полагает, что в этом случае налицо стремление ЕС «максимально долго сохранять контроль над Великобританией, ведь с момента объявления ею активации 50-й статьи, страна потеряла возможность влиять на процессы, происходящие внутри Евросоюза: теперь ее представители имею право только присутствовать на заседаниях Сообщества, но лишены права голосовать». И именно такое положение, по мнению большинства юристов, свидетельствует о том, что Британию следует считать вышедшей 29 марта нынешнего года.