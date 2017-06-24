«Если у Великобритании нет права голоса в ЕС, значит, она вышла»
Лондон, 24 июня, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Следующей фразой, о которой идет речь, было заявление британского премьера о том, что ее страна «считает себя вышедшей из юрисдикции европейского суда и будет рассматривать любые обращения граждан стран ЕС, живущих в Великобритании, а также все дела, возбуждаемые в отношении них только в соответствии с судебными нормами Королевства».
«Таким образом, Мэй попыталась реализовать свою идею закрепить официально днем фактического выхода страны из Евросоюза дату 29 марта 2017 года, когда Лондон объявил об активации 50-й статьи Лиссабонского соглашения, — отмечает Больцен. — Однако в Брюсселе с этим не согласны, утверждая, что следует днем выхода считать 30 марта 2019 года, то есть момент фактического выхода Соединенного Королевства из ЕС, а не начала процесса».
Мнение экспертов по данному вопросу разделилось, однако большинство полагает, что в этом случае налицо стремление ЕС «максимально долго сохранять контроль над Великобританией, ведь с момента объявления ею активации 50-й статьи, страна потеряла возможность влиять на процессы, происходящие внутри Евросоюза: теперь ее представители имею право только присутствовать на заседаниях Сообщества, но лишены права голосовать». И именно такое положение, по мнению большинства юристов, свидетельствует о том, что Британию следует считать вышедшей 29 марта нынешнего года.