Буденновск, Ставропольский край, 24 июня, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Неизвестный велосипедист брызнул двум девушкам в лицо кислотой в Ставропольском крае. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

ЧП произошло в пятницу, 23 июня, на улице Октябрьской в городе Буденновске.

«Переходившим дорогу 15-летней и 16-летней девушкам проезжавший в попутном направлении на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой, от которой девочкам причинены ожоги разной степени тяжести, — говорится в сообщении. — Они госпитализированы в больницу для оказания помощи».

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется поиск злоумышленника.