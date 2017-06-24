Вашингтон, 24 июня, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Истребитель F-16, который входил в состав демонстрационной эскадрильи Thunderbirds («Буревестники»), перевернулся при посадке в США. Об этом сообщают Вести.Ru.

Beverly Истребители F-16 ВВС США

ЧП произошло в субботу, 24 июня, в штате Огайо. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы 2 человека (пилот и технический специалист).

«Истребитель F-16 выкатился за пределы ВПП и перевернулся после посадки в международном аэропорту Дейтона», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.