Луганск, 24 июня, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Против наблюдателей ОБСЕ, работающих на границе Украины с Крымом, готовятся провокации. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики.

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«МГБ ЛНР получена оперативная информация о готовящихся спецслужбами Украины на границе с Крымом провокациях в отношении международных наблюдателей ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

В частности, рассказали в МГБ, сотрудниками СБУ в районах пунктов пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» может быть совершено покушение на представителей мониторинговой миссии, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу.

«МГБ также располагает информацией о причастности к данной провокации ряда сотрудников департамента контрразведки 5 Управления СБУ, находящихся в настоящее время в указанных пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.