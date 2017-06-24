Казань, 24 июня, 2017, 20:28 — ИА Регнум. «Нападающий Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча сборных России и Мексики на Кубке конфедераций-2017», — говорится в сообщении.

Agência Brasília Ирвинг Лосано

Как ранее передавало ИА REGNUM, 24 июня сборная России на своем поле уступила команде Мексики в матче третьего тура группы А Кубка конфедераций-2017. Встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена», завершилась со счетом 1:2.

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