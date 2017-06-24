Москва, 24 июня, 2017, 20:05 — ИА Регнум. РФ жестко отреагирует на усиление въездного режима со стороны Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«На введение виз в той или иной форме последует ответ с нашей стороны. И украинская власть должна знать, на что она идет. Реакция России, не исключаю, будет даже более жесткой, чем действия Украины», — сказал Клинцевич.

РФ то «пугают» введением визового режима, то (авторство главы украинского МИД Павла Климкина) созданием системы, при которой граждане России должны будут заранее сообщать о намерении посетить Украину, и вот последнее заявление — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предлагает впускать в страну граждан России только по биометрическим загранпаспортам и одновременным контролем биометрических данных, говорит сенатор.

«Тема введения в той или иной форме визового режима с Россией муссируется на Украине уже более двух лет: что называется, хочется, да колется. Но сегодня ее, так сказать, подогрев, на мой взгляд, объясняется, прежде всего, резким обострением внутриполитической борьбы на самой Украине — совершенно не ясно, пойдет ли президент Петр Порошенко на второй срок», — рассуждает парламентарий.