В Совфеде объяснили попытки ужесточения въездного режима Украиной
Москва, 24 июня, 2017, 20:05 — ИА Регнум. РФ жестко отреагирует на усиление въездного режима со стороны Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
«На введение виз в той или иной форме последует ответ с нашей стороны. И украинская власть должна знать, на что она идет. Реакция России, не исключаю, будет даже более жесткой, чем действия Украины», — сказал Клинцевич.
РФ то «пугают» введением визового режима, то (авторство главы украинского МИД Павла Климкина) созданием системы, при которой граждане России должны будут заранее сообщать о намерении посетить Украину, и вот последнее заявление — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предлагает впускать в страну граждан России только по биометрическим загранпаспортам и одновременным контролем биометрических данных, говорит сенатор.
«Тема введения в той или иной форме визового режима с Россией муссируется на Украине уже более двух лет: что называется, хочется, да колется. Но сегодня ее, так сказать, подогрев, на мой взгляд, объясняется, прежде всего, резким обострением внутриполитической борьбы на самой Украине — совершенно не ясно, пойдет ли президент Петр Порошенко на второй срок», — рассуждает парламентарий.