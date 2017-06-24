Анкара, 24 июня, 2017, 19:57 — ИА Регнум. На юге Турции сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Инцидент произошел в пятницу, 23 июня, в южной провинции Хатай.

«Сотрудники сил безопасности остановили машину с сирийскими регистрационными номерами в провинции Хатай, — говорится в сообщении. — На автомобиле передвигались двое граждан Турции и трое граждан Сирии».

Отмечается, что на двоих из боевиков были обнаружены пояса со взрывчаткой.

Другие подробности пока неизвестны.