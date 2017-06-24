В Турции предотвратили крупный теракт
Анкара, 24 июня, 2017, 19:57 — ИА Регнум. На юге Турции сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
Инцидент произошел в пятницу, 23 июня, в южной провинции Хатай.
«Сотрудники сил безопасности остановили машину с сирийскими регистрационными номерами в провинции Хатай, — говорится в сообщении. — На автомобиле передвигались двое граждан Турции и трое граждан Сирии».
Отмечается, что на двоих из боевиков были обнаружены пояса со взрывчаткой.
Другие подробности пока неизвестны.