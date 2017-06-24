Москва, 24 июня, 2017, 19:52 — ИА Регнум. 24 июня на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 3-го тура группы А КК-2017 между сборными Новой Зеландии и Португалии. Матч завершился со счетом 0:4 в пользу номинальных гостей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Дэйн Ингэм, Криштиану Роналду

На 33-й минуте вингер «Реала» Криштиану Роналду открыл счет ударом с пенальти — 0:1.

Через 4 минуты оттянутый форвард «Манчестер Сити» Бернарду Силва удвоил преимущество португальцев, добив мяч в пустые ворота после рикошета — 0:2.

На 80-й минуте форвард «Порту» Рубен Невеш довел счет до разгромного — 0:3.

В конце матча вингер «Валенсии» Нани забил последний мяч в этой встрече — 0:4.

Статистика матча (Новая Зеландия/Португалия)

Удары 8/22

Удары в створ 3/12

Владение 42%/58%

Фолы 17/5

Португалия вышла с первого места в полуфинал КК-2017, набрав 7 очков. Новая Зеландия покинула турнир, вылетев с последнего места без очков.

Составы на матч:

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Ингэм, Дойл, Смит, Дюранте, Макглинчи, Томас, Льюис, Вуд, Рохас.

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Нелсиньо, Элизеу, Моутиньо, Силва, Перейра, Куарежма, Роналду, Силва.

Главный арбитр матча: Марк Гейгер.

Предупреждения: Льюис — 19. Нелсиньо — 21. Пепе — 56, Ингэм — 82.

Голы: Роналду (пен) 33 — 0:1, Силва 37 — 0:2, Невеш 80 — 0:3, Нани 90+2 — 0:4.