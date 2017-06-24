Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 24 июня, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня посетил торжественное открытие новой смены в международном детском центре «Артек», которая посвящена знаменитой артековке — американской школьнице Саманте Смит. Об этом 24 июня сообщил представитель пресс-службы «Артека».Читайте также: Путин прибыл в «Артек»

Пресс-служба Президента России Владимир Путин с артековцами — участниками седьмой смены «Улыбка Саманты»

«Во время визита российский лидер поинтересовался условиями проживания и учебы детей, а также принял участие в открытии седьмой смены лагеря, которая в 2017 году посвящена американской школьнице Саманте Смит. Напомним, что Саманта Смит приехала в «Артек» в 1983 году по личному приглашению генсека СССР Юрия Андропова в ответ на письмо девочки. Президент Владимир Путин сразу после приезда осмотрел макет «Артека» и ознакомился со структурой детского лагеря. В столовой его угостили блинами, приготовленными воспитанниками «Артека»: президент похвалил выпечку. Там же Путина попросили поздравить одного из артековцев с днем рождения — он вручил имениннику заранее испеченный детьми праздничный торт. В классе народных промыслов президенту подарили расписанный под хохлому и стилизованный под футбольный мяч глобус. Путин также осмотрел макет реконструкции лагеря, которая проводится с 2014 года и пообщался с детьми из США и Донбасса, а также из Японии», — отметили в пресс-службе лагеря.Читайте также: МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

Довольно примечательный факт, что в торжественной церемонии открытия лагеря приняли участие представители Донецкой и Луганской Народных Республик наравне с делегациями США и Украины.5 мая представитель комитета Совета Федерации России по безопасности и обороне Ольга Ковитиди сообщала, что летом 2017 года дети из измученных войной Донбасса и Сирии посетят Крым.

«В этом году Артек посетят дети из Донбасса, из многодетных семей и семей бойцов ВС ДНР и ЛНР, погибших в бою. Кроме того, в Крым отправятся дети из наиболее пострадавших районов Сирии», — говорила Ковитиди.

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт «Артека» в Крыму к настоящему моменту потрачено более 11 миллиардов рублей.