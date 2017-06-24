Москва, 24 июня, 2017, 19:28 — ИА Регнум. «Если бы мы заплатили некой группе людей деньги, мы бы не под какие санкции не попали, — сказал Пригожин. — Потому что для них это бизнес. Миллион долларов просили».

Yv3010 Иосиф Пригожин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2015 года Минкультуры Украины опубликовало список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности».

В список, который постоянно пополняется, вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Карен Шахназаров, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и другие.

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