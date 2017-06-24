Каракас, 24 июня, 2017, 19:23 — ИА Регнум. В субботу 24 июня в Венесуэле ожидается очередное усиление напряженности в отношениях между сторонниками правительства страны и оппозицией. Каждая из групп противостояния подогревается в этот день своими «особенными» мотивами. Последователи Уго Чавеса и его преемника — действующего президента Николаса Мадуро проведут свой «марш гордости и патриотизма» в честь знаменательного события: в этот день 196 лет назад войска Симона Боливара одержали победу в битве при Карабобо, после которой судьба войны за независимость Венесуэлы против Испании фактически была решена в пользу латиноамериканцев.

Presidencia.gob.ve Парад в честь годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. Каракас, Венесуэла

Президент Мадуро обратился в минувшую среду к патриотам страны с призывом принять участие во «всенародных празднествах во славу освободителей».

У оппозиции — свой повод для манифестаций. Накануне СМИ, придерживающиеся антиправительственной позиции, распространили сообщене о том, что «находящийся в заключении по политическим мотивам один из оппозиционных лидеров Леопольдо Лопес крикнул из окна своей камеры на волю, что его в тюрьме пытают и потребовал от единомышленников распространить эту информацию, а также обратиться в суды с официальным заявлением о возбуждении дела против надзирателей и властей, которые их покрывают».

Венесуэльское издание Ultimas noticias выступило с опровержением слов Лопеса, опубликовав эксклюзивный фоторепортаж о том, как проходит день арестанта в заключении: серия снимков включает кадры прохождения им медицинского обследования, приема пищи и т.д. Следы побоев и истязаний на лице и теле заключенного отсутствуют.

Антиправительственные демонстрации и митинги в этот день направлены будут на попытку установления контакта с военными, подчеркивает издание: один из руководителей «Круглого стола демократического единства» Фредди Гевара призвал своих сторонников «установить контакт с представителями вооруженных сил страны и объяснить им, что народ хочет перемен и пришло время эти перемены организовать».