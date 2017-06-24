Киев, 24 июня, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, который 26 июня посетит с рабочим визитом Францию, проведет встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счастливого пути

«Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с новоизбранным президентом Франции Э. Макроном, премьер-министром французской республики Э. Филиппом и председателем Сената Франции Ж. Ларше», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня глава Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в Вашингтон. 20 июня украинский лидер сообщил о «полноценной и очень детальной» встрече со своим американским коллегой Донадльдом Трампом.

По итогам встречи Порошенко, по его словам, заручился твердой поддержкой Вашингтона в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости Украины и продолжения реформ.