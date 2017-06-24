Тель-Авив, Израиль, 24 июня, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля насели авиаудар по позициям сирийской армии в ответ на несколько снарядов, разорвавшихся на контролируемой Израилем части Голанских высот. Об этом, как передает RT, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил (ВС) Израиля.

Diariocritico de Venezuela ВВС Израиля

«Израильские ВС будут пресекать любую попытку навредить суверенитету Израиля и безопасности его народа», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, ВВС Израиля атаковали два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии. О пострадавших и погибших со стороны сирийских военных не сообщается.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что несколько снарядов перелетели разграничительную линию в ходе боя между правительственными войсками и сирийской оппозицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля системой ПВО Израиля над Голанскими высотами была перехвачена воздушная цель (ракета), летевшая с территории Сирии.