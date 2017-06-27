Санкт-Петербург, 27 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, в кинотеатре «Родина» проект «КультКино» устраивает показ фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже». Лента появится на большом экране в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Цитата из х/ф «Полночь в Париже». Реж. Вуди Аллен. 2011. США, Испания Удивление

«После ретроспективы Андрея Звягинцева нам захотелось показать что-то легкое, воздушное, но не лишенное смысла, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Наталья Тимонина, руководитель проекта «КультКино». — Наш выбор пал на «Полночь в Париже» Вуди Аллена. Это невероятно трогательная и романтичная история, наполненная тонким юмором, про муки творчества. Это именно то, что нужно для летнего просмотра.

Вуди Аллена можно смело назвать современным классиком кино за его неповторимый авторский стиль. Выдавая по картине в год, он при этом не теряет мастерства и остается верен самому себе. Его картины, имея схожие черты, остаются непохожими друг на друга, яркими, свежими, новаторскими и немного провокационными. После просмотра его фильмов остается немного опьяняющее «вудиалленовское послевкусие», которое не сравнимо ни с чем!»

Цитата из х/ф «Полночь в Париже». Реж. Вуди Аллен. 2011. США, Испания Разговор

Попытку снять фильм о Париже режиссер предпринял еще в 2006 году, однако из-за нехватки бюджетных средств создание картины пришлось перенести на несколько лет вперед. На больших экранах лента появилась в 2011 году и была номинирован на 48 различных наград. В своем 45-м по счету фильме Вуди Аллен изменил традиции снимать большинство своих картин в Нью-Йорке, переключив внимание на Париж.

Режиссер создал фильм-путеводитель по столице Франции, показав самые главные достопримечательности города, среди которых Сады Версаля, резиденции художника-импрессиониста Клода Моне, Мост Бир Хакейм и другие. Излюбленный прием Аллена — использование клише — проявляется в картине с удвоенной силой. Здесь и красное вино, и блошиные рынки, и всё, что появляется в воображении человека при слове «Париж». Еще одна особенность фильмов Аллена — изображение в персонажах своего «я». «Полночь в Париже» не стал исключением: главный герой — отражение Вуди Аллена в преподнесённо-романтичном ореоле.

Сюжет картины весьма прост: американский сценарист и начинающий писатель Гил приезжает в Париж и случайно оказывается в 1920-х годах. Он встречается со своими кумирами из мира искусства — Хемингуэем, Фицжеральдом, Гертрудой Стайн, Сальвадором Дали, Луисом Бунюэлем и Коулом Портером. Фильм является своеобразной экскурсией в прошлое и попыткой понять философию известных творцов золотого века.

Цитата из х/ф «Полночь в Париже». Реж. Вуди Аллен. 2011. США, Испания Прогулка

Постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов прокомментировал ленту:

«Париж притягателен своими улочками и романтической атмосферой», — считает главный герой фильма, Гил Пендор. Его невеста видит больше ценности в дорогих вещах из современных магазинов. Их общий «друг», псевдоинтеллектуал Пол, предпочитает умные слова, связанные с городом. Однако Париж создают не предметы, не «занимательные факты» истории, а живые люди.

Гил не вписывается в современные критерии «успеха». Он — отчаявшийся пораженец, в то же время желающий стать писателем. Но быть гением, творцом, просто настоящим человеком — значит не убегать от окружающего мира, а изменять (творить) его. Как бы ни менялась эпоха, какими ни были бы окружающие «декорации» — ценен лишь человек-борец, человек-творец, готовый победить страх смерти, сделать мир осмысленным и выйти за грань конкретной эпохи, на арену вечной войны с несправедливостью жизни».

Лейтмотивом фильма является недуг главное героя — «комплекс золотого века». Гилу кажется, что все самое интересное и важное произошло еще до его появления на свет. Вуди Аллен потакает своему персонажу и предоставляет ему возможность насладиться эпохой, в которую творили великие люди искусства. Но в то же время дает понять, что принцип «хорошо там, где нас нет» не теряет своей актуальности даже в золотом веке.