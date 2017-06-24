Киев, 24 июня, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Украина направила Российской Федерации ноту протеста из-за поездки в Крым делегации во главе с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщили в субботу, 24 июня, в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с участниками седьмой смены «Улыбка Саманты»

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации (в Крым) во главе с президентом РФ Владимиром Путиным на (…) территорию Украины — Автономную Республику Крым 24 июня 2017 г.», — говорится в сообщении.

24 июня президент РФ Владимир Путин посетил международный детский центр «Артек» в Крыму.

Kremlin.ru В ходе посещения Международного детского центра «Артек»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Читайте также: Путин прибыл в «Артек»