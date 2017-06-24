Донецк, 24 июня, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин признался, что изначально понимал, что заключенное на Минских переговорах «хлебное перемирие» не сможет полностью исключить обстрелы со стороны украинских силовиков. В тоже время он задействует все каналы связи, чтобы по фактам нарушения режима тишины прошли расследования. Об этом 24 июня полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске рассказал в интервью журналисту RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

«Мы изначально предполагали, что «хлебное перемирие» позволит существенно снизить обстрелы, но не исключит их полностью. Удавалось собирать урожай и в более плохих условиях, например, мы помним 2014 и 2015 годы, но тем не менее мы будем на всех уровнях поднимать вопросы о нарушениях, чтобы происходили расследования. Мы будем использовать все наши возможности, например, Мониторинговую миссию ОБСЕ, которая работает на местах, контактную группу и другие каналы», — заявил полпред.Читайте также: Украинские СМИ обманывают донецких абитуриентов

Ранее контактная группа по Донбассу договорилась о введении «хлебного перемирия» — режима прекращения огня с полуночи 24 июня до 31 августа для уборки урожая.

Согласно информации Администрации города Докучаевска, несмотря на договоренности представителей ДНР и ЛНР и с представителями Киева, Вооруженные силы Украины сегодня ночью открыли огонь по городу через полчаса после начала перемирия.

«В период с 00:30 до 01:30 украинские силовики обстреливали окраины Докучаевска. По предварительным данным, огонь велся из танковых орудий и тяжелой артиллерии», — сообщил представитель городской администрации.Читайте также: Подконтрольный Киеву Дзержинск — под угрозой затопления

Также в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики десять раз нарушили установленное в Донбассе «хлебное перемирие», которое вступило в действие с полуночи 24 июня.

«С 00:00 часов было зафиксировано 10 нарушений. Всего же за прошедшие сутки ВС Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — подчеркнули в командовании, о чем сообщает Донецкое агенство новостей

В оперативном штабе отметили, что по состоянию на сегодня зафиксированы повреждения двух многоквартирных домов в Докучаевске — по улице Центральной и Ленина. Кроме этого, из-за обстрелов обесточено село Васильевка Ясиноватского района.

Добавим, что накануне вечером в Докучаевске была ранена женщина 1963 года рождения. По данным командования, сейчас она находится в отделении хирургии Докучаевской Центральной городской больницы. Состояние пострадавшей удовлетворительное.Читайте также: Жители Украины оплатят аферу Порошенко с углем из Пенсильвании

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории республики 190 снарядов и мин.

«На Донецком направлении по районам 12 населенных пунктов противник выпустил 11 артиллерийских снарядов калибром 152 мм и 14 снарядов калибром 122 мм, два танковых снаряда, 20 мин калибром 82 мм и 41 мину калибром 120 мм», — сказал он.

По словам Басурина, обстрелы со стороны ВСУ продолжились и на Мариупольском направлении. Там противник выпустил пять танковых снарядов, 28 мин калибром 120 мм, а также 69 артснарядов калибром 122 мм. На Горловском — огонь украинские силовики вели из гранатометов и стрелкового оружия.

Всего же за минувшие сутки украинские силовики 50 раз нарушили «режим тишины», при этом 13 раз — уже после наступления в Донбассе «хлебного перемирия».

«Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК. Мы надеемся, что представители ОБСЕ проведут собственные расследования по данным фактам обстрелов и отметят это в своих отчетах», — резюмировал замкомандующего.Читайте также: Начавшееся в Донбассе перемирие уже семь раз нарушено ВСУ

Кроме того, в Луганском информационном центре сообщили, что киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, нарушив согласованное Контактной группой «хлебное перемирие».

«В 00.35 24 июня с направления Станицы Луганской был открыт огонь в направлении памятника князю Игорю», — уточнили в Народной милиции.

Также в течение суток обстрелам подверглись районы Первомайска, Алмазной, Кировска, поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, сел Калиновка, Желобок, Обозное, Анновка и Сокольники. В результате обстрелов получили повреждения дома в Стаханове, Кировске, где также обесточен водозаборный узел, и в пгт Донецкий. В Стаханове в ходе обстрелов 12-летний мальчик получил осколочные ранения, а девятилетняя девочка — контузию. Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.