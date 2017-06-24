Киев, 24 июня, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Граждан Российской Федерации нужно пропускать на Украину только по биометрическим паспортам. Об этом, как передает телеканал «112 Украина» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

«Чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам и при пересечении границы любым россиянином брать у него идентификационные признаки (либо отпечатки пальцев, либо сетчатку глаза), такая работа ведется, — сказал он. — Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, если будет необходимое финансирование».

При этом он добавил, что власти Украины не смущает отсутствие биометрических паспортов у многих граждан России.

«То, что у многих россиян нет биометрических паспортов, — их вопрос, — говорит Турчинов. — Пусть себе их заказывают. Мы должны надежно защищать границу и четко идентифицировать тех, кто эту границу пересекает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о введении визового режима с РФ на Украине возник сразу после госпереворота в этой стране в начале 2014 года. Однако пришедшая к власти группировка не рискнула этого делать, так как миллионы украинцев отправляются на заработки в РФ.

Снова о необходимости визового режима с РФ на Украине заявили после введения туристического «безвиза» со странами ЕС.

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