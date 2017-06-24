Ташкент, 24 июня, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Центральный банк Узбекистана принял решение о повышении ставки рефинансирования до 14% с прежних девяти процентов. «Данное решение обусловлено ускорением темпов инфляции за прошедший период и необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски», говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

ИА REGNUM Центробанк Узбекистана

В сообщении отмечается, что «наряду с сезонными колебаниями и факторами предложения, на уровень инфляции оказали влияние такие монетарные факторы, как ускорение темпов роста кредитования экономики и девальвации национальной валюты по сравнению с прошлым годом».

«В сложившейся ситуации действующие процентные ставки приводят к росту спекулятивного спроса на кредитные ресурсы и возникновению инфляционных спиралей», сообщает регулятор.

Как сообщалось ранее ИА REGNUM, Центральный банк Республики Узбекистан с 1 января 2016 года снизил ставку рефинансирования до 9% «с целью стимулирования высоких темпов экономического роста».

Ставка рефинансирования на уровне 10% удерживалась с января 2014 года. Прежняя ставка 12% действовала с декабря 2010 года.