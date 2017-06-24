Луганск, 24 июня, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Почти на две тысячи увеличилось количество субъектов хозяйственной деятельности за четыре месяца 2017 года, а также зарегистрировано более трех тысяч субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) за тот же период. Об этом 24 июня сообщил представитель пресс-службы Министерства экономического развития Луганской Народной Республики.

Lug-info.com ЛНР

Начальник отдела государственного регулирования реальных секторов экономики, развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития ЛНР Людмила Гончарова рассказала, что развитие малого и среднего предпринимательства играет важную роль в экономике молодого государства.Читайте также: Средняя зарплата сельхозпроизводителей ЛНР составляет 5985 рублей

«На 1 мая 2017 года количество зарегистрированных субъектов хозяйственной деятельности по республике составляло 47 590 единиц, а это на 1909 больше, чем на 1 января текущего года», — подчеркнула начальник отдела.

Ранее в Министерстве экономического развития сообщали, что количество субъектов хозяйствования разных форм собственности, осуществляющих деятельность в ЛНР, за два года увеличилось более чем в 20 раз.

«В ЛНР зарегистрировано более трех тысяч субъектов внешнеэкономической деятельности. Наши производители выходят на внешние рынки, сейчас в республике наблюдается рост экспортных операций», — отметил начальник отдела координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и государственных целевых программ Министерства экономического развития ЛНР Станислав Дупленко.Читайте также: В Луганске используют трубы собственного производства

Кроме того, Министерство экономического развития проводит разъяснительную работу с предпринимателями Луганской Народной Республики. Чиновники приглашают частный бизнес к участию в семинарах по различным темам, в том числе по вопросу ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД).