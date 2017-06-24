Вашингтон, 24 июня, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Дочь главы США Дональда Трампа Иванку вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви ее компанией IT Collection, сообщает 24 июня Bloomberg.

North Charleston Джаред Кушнер и Иванка Трамп

По постановлению районного суда Манхэттена, она должна явиться на слушания до конца октября 2017 года.

В копировании дизайна обуви дочь президента США обвиняет итальянский производитель Aquazzura Italia. Представители марки посчитали, что Иванка при создании линейки туфель скопировала дизайн одной из моделей обуви.

Речь идет о босоножках на высоком каблуке стоимостью $780. По данным представителей марки, Иванка сделала такую же обувь, но за $150.

Стоит добавить, что назначение Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера советниками президента США вызвало фурор и обвинения в кумовстве.