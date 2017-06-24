Москва, 24 июня, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Работа Владимира Путина в органах внешней разведки была связана с нелегальной разведкой, сообщил президент РФ в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой», — сказал он.

«Это люди особые, особого качества, особых убеждений… Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может, это могут только избранные… Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки», — отметил Путин.

Кроме того, он пожелал благополучия российским нелегальным разведчикам, работающим в настоящее время.

«Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», — отметил глава государства.