Луганск, 24 июня, 2017, 16:41 — ИА Регнум. На одном из участков реки Северский Донец вблизи оккупированного села Крымское, в непосредственной близости от линии соприкосновения, украинские войска установили временную понтонную переправу повышенной грузоподъемности, длиной около 70 метров. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает пресс-центр штаба так называемой «АТО».

U.S. Army Europe Images ВСУ

В сообщении отмечается, что таким образом силы «АТО» якобы отреагировали на «многочисленные обращения местных властей по решению проблемного вопроса транспортного сообщения в этом районе».

«Местные жители должны были искать объездные пути, обходили определенную часть асфальтированного путепровода Бахмутской трассы, которая сейчас контролируется пророссийскими незаконными вооруженными формированиями. В основном для решения своих ежедневных проблем они пользовались полевыми дорогами со всеми их неудобствами и опасностями», — отметили в пресс-центре ВСУ.

Отметим, что сооружение переправы через Северский Донец непосредственно у линии фронта, да еще и «повышенной грузоподъемности», может говорить о несколько других мотивах украинских войск, отличных от «помощи местным жителям». Военные аналитики считают, что наведение подобных понтонных переправ сигнализирует о готовящихся атаках ВСУ на линии разграничения с ЛНР и переправке техники, артсистем и грузов военного назначения в зону боевых действий.

Напомним, что инженерные подразделения ВСУ для наведения понтонных переправ концентрируются у реки Северский Донец ещё с 2015 года.

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