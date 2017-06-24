Киев, 24 июня, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В Донецке 23 июня состоялся брифинг министра образования и науки ДНР Ларисы Поляковой, посвященный вступительной кампании 2017 в образовательные учреждения Республики и результатам Государственной итоговой аттестации.

Константин Истомин. Вузовки (фрагмент). 1933

На брифинге дезавуировали информацию, распространяемую по украинским пропагандистским каналам, относительно того, что абитуриенты из ДНР якобы могут поступать в украинские вузы на бюджетные места без сдачи экзаменов.

Министр разъяснила, что такая информация не соответствует действительности

«На самом деле существуют серьезные подводные камни для того, чтобы поступить на бюджетное место в вузы Украины. Необходимо приехать лично в определенный центр, сдать два обязательных экзамена — по истории Украины и украинскому языку. После чего, абитуриенты получают «аттестат» — разрешительный документ, который позволит участвовать в вступительных экзаменах в десяти вузах. То есть, на практике абитуриенты не имеют возможности выбрать для обучения желаемый ими вуз», — отметила Лариса Полякова.

«Если кто-то хочет поехать учиться на Украину, то не стоит обращать внимания на громкие заявления, которые использует украинская власть для привлечения студентов», — резюмировала министр образования ДНР.

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