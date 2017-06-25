Углич, Ярославская область, 25 июня, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Со 2 по 6 августа пройдет XI Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». Основной темой мероприятия станет память, так как в этом году Россия отмечает столетие революции 1917 года. По традиции фестивальные дни будут наполнены мастер-классами, семинарами, выставками и конкурсами. Он-лайн регистрация на фестиваль уже началась.

«Фотопарад в Угличе» Международный фестиваль фотографии в разгаре

«Фотопарад в Угличе» «Фотопарад в Угличе» просвещает

Среди важных событий фестиваля — экспозиция и церемония награждения финалистов конкурса «Точка на карте». Тема этого года — «Память места». В конкурсе приняли участие фотографии, сделанные в малых городах и населенных пунктах. Организаторы мероприятия призвали конкурсантов не воспринимать тему буквально, а поразмыслить и осознать широту прочтения. Работы разделены на шесть номинаций: «Тревел», «Дронофотография», «Портрет», «Документальный проект» и «Арт-проект».

«Фотопарад в Угличе» Работа К. Сидорова из проекта «Кубачинская СОШ»

Темой лекционной программы направления «Документальная фотография» станет важность возвращения к собственным корням и поиск личного и культурного самопознания. В качестве лекторов выступят многочисленные зарубежные фотографы, среди которых британец Марк Невилл. Также в программу войдут экспозиции, среди которых будут работы выпускников и студентов «Фотографики».

Программа направления «Арт-фотография» будет направлена на несколько тем: «Как большое отражается в малом?» (осмысление темы времени, памяти, эпохи, советского прошлого через личное), «Специфика места» и «Возвращение в широкий контекст пленочной фотографии».

Пресс-центр международного фестиваля фотографии"Фотопарад в Угличе» «Фотопарад в Угличе» объединяет

По традиции, будет проведено большое количество блиц-конкурсов по итогам мастер-классов. Мастера и кураторы выберут лучшие работы среди сделанных во время совместных занятий фотографий. Нововведением станет расширение формата «Фотосушки» (фотовыставка, в которой может принять участие каждый фотограф) до трех фестивальных дней.

В фестивале будут участвовать десятки мастеров, среди которых Антон Акимов, Артур Бондарь, Владимир Вяткин, Игорь Гаврилов, Михаил Геллер и другие.

«Фотопарад в Угличе» Проект «Дронофотография» набирает высоту

«Фотопарад в Угличе» начал свое существование в 2007 году. Фестиваль носил имя «Углич — лицо русской провинции» и преследовал цель популяризации маленького туристического города Золотого кольца России. Однако вскоре фестиваль вышел за первоначально установленные рамки, так как число участников с каждым годом росло. На данный момент «Фотопарад в Угличе» занимает лидирующие позиции в фотофестивальном движении России.