Москва, 24 июня, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Болельщики должны поддержать футболистов сборной России, так как других игроков у национальной команды нет. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Андрей Пронин ИА REGNUM Флаг Кубка Конфедераций

«У нас завтра других футболистов не будет, — сказал Мутко. — Это наша основная команда! Инопланетяне сюда не прилетят за сборную России играть».

Глава РФС добавил, что у подопечных Станислава Черчесова должна быть поддержка со стороны белельщиков.

«Надо вокруг сборной за год создать фон поддержки, — заявил Мутко. — Футболисты — молодые люди, они все читают, заходят в интернет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня сборная России по футболу сыграет свой решающий матч против команды Мексики за выход в полуфинал Кубка конфедераций. Игра состоится в Казани на стадионе «Казань арена».

Ранее подопечные Станислава Черчесова на Кубке конфедераций победили команду Новой Зеландии (2:0) и уступила сборной Португалии (0:1).

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