Луганск, 24 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. И.о. министра промышленности и торговли ЛНР Игорь Горбатенков совместно с и.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимиром Герасимчуком посетили с рабочим визитом ЧАО «Луганский завод «Сантехдеталь». В ходе встречи с руководителем предприятия были рассмотрены проблемные вопросы и пути их решения. Игорь Горбатенков ознакомился с производственной деятельностью завода и образцами выпускаемой продукции. Об этом 24 июня рассказал представитель пресс-службы минпромторга ЛНР.

Std.lg.ua Продукция ЧАО «Луганский завод «Сантехдеталь»

Чиновники Луганской Народной Республики находятся в процессе поиска новых рынков сбыта как внутри ЛНР, так и в Российской Федерации.Читайте также: ЛНР: Киев занимается мошенничеством в отношении поставок воды

«Для увеличения объема производства принято одно из решений — это поиск дополнительных заказчиков, для чего предпринимается ознакомление глав городов и районов республики с выпускаемой продукцией промышленного предприятия. Также предложения о сотрудничестве направлены в Республику Крым», — сказано в заявлении промышленного ведомства республики.

Руководитель минпромторга отметил, что его подразделение готово помогать предприятиям для увеличения поступлений в бюджет и трудоустройства жителей ЛНР, чтобы тем самым снизить социальную напряженность в обществе.Читайте также: В ЛНР готовят котельные к новому отопительному сезону

«Министерство будет максимально помогать предприятиям во всех вопросах, в том числе и с заказчиками, ведь увеличение объема сбыта — это и новые рабочие места, и увеличение экономического потенциала Республики», — подчеркнул Игорь Горбатенков.

Кроме того, в рамках выполнения программы по ремонту водопроводных сетей города Луганска, 23 июня были проведены технические испытания трубы, сделанной на мощностях ЧАО «Луганский завод «Сантехдеталь».

«В составе комиссии принимали участие представители Министерства промышленности и торговли Луганской Народной Республики. Испытания прошли успешно. Качественные характеристики трубы, произведенной предприятием-изготовителем, соответствуют требованиям ГОСТа, а также требованиям ГУП ЛНР «Лугансквода» и может применяться для ремонта водопроводных сетей г. Луганска. Выполнение заказа по изготовлению водопроводных труб позволит привлечь к работе на предприятии до 60 человек», — рассказали представители министерства.

ЧАО «Луганский завод «Сантехдеталь» выпускает высококачественную продукцию, такую как: трубная продукция, сантехнические заготовки, горнообогатительное оборудование, строительные конструкции и оборудование, металлоконструкции народного потребления.