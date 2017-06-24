Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 24 июня, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил в международный детский центр «Артек» в Крыму. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвящённой Саманте Смит

Российский лидер принял участие в церемонии открытия смены в детском центре, которая будет посвящена Саманте Смит — американской школьнице, побывавшей на смене в Артеке в самый разгар холодной войны между СССР и США.

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В ходе визита в «Артек» Путину покажут, как реконструировали инфраструктуру учреждения с 2014 года. Также планируется, что российский лидер осмотрит ход работ по строительству лагеря «Солнечный».

В этом сезоне «Артек» планирует принять 40 тысяч детей. За последние три года в лагере отдохнули почти 70 тысяч человек, в том числе 1,8 тысяч иностранных гостей.

Напомним, детский центр был открыт на юге Крыма в посёлке Гурзуф 16 июня 1925 года. После распада Советского Союза лагерь пришел в упадок. Но уже после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году «Артек» был национализирован и началась его реконструкция.