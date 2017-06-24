Луганск, 24 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Работники агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики зарабатывают примерно в два раза больше, чем их сограждане, которые получают лишь минимальную заработную плату. Об этом 24 июня сообщил журналистам представитель пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

«Согласно статистическим данным министерства среднемесячная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве Луганской Народной Республики за май 2017 года составила 5985 российских рублей, что в 1,9 раза превышает минимальную заработную плату по республике», — заявил сотрудник пресс-службы.Читайте также: Минимальную пенсию в ЛНР увеличат до 2500 рублей

Он отметил, что в различных районах государства заработная плата несколько отличается.

«Наибольший уровень среднемесячной заработной платы наблюдается в аграрных формированиях города Свердловск и Свердловского района — 7944 рублей, Славяносербского района — 7590 рублей, а также в сельхозпредприятиях Лутугинского района — 6000 рублей», — говорится в заявлении.

Также по информации минсельхоза, за январь — май 2017 года были увеличены объемы реализации основных видов продукции отрасли растениеводства.Читайте также: Аграрии ЛНР сообщили об окончании ярового сева

«Реализация аграриями основных видов продукции отрасли растениеводства в январе — мае 2017 года показала тенденцию к увеличению. Зерновых и зернобобовых культур в Республике было реализовано на 86,7% больше, чем за соответствующий период 2016 года, в том числе — пшеницы в 2,1 раза больше, кукурузы — на 58,1%. Семян подсолнечника было реализовано в 2,5 раза больше, чем в январе — мае прошлого года», — резюмировали в министерстве.