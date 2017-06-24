Москва, 24 июня, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю Китайской народной Республики Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в провинции Сычуань в результате схождения оползня. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в телеграмме передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в китайской провинции Сычуань произошел сход оползня. Огромные массы валунов и горных пород накрыли несколько десятков домовладений. Под завалами могут находится до 200 человек.

Спасательные работы затруднены продолжающимися ливнями.