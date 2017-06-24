Вашингтон, 24 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Телеканал Syfy дал зеленый свет началу производства пилотной серии мистического триллера «Ночной полет» (Nightflyers), в основу которого ляжет новелла Джорджа Мартина и одноименный фильм 1987 года, об этом 23 июня сообщил портал Deadline.

Цитата из х/ф «Ночной полёт». Реж. Роберт Коллектор. 1987. США В звездолёте

События сериала развернуться вокруг восьми ученых и одного мощного телепата, которые отправятся в путешествие на край солнечной системы, где, по их мнению, они смогут наладить контакт с внеземной цивилизацией.

Компания полетит к месту назначения на корабле под названием The Nightflyer, которым будут управлять небольшая слаженная команда и капитан-затворник. Но в процессе путешествия происходят страшные события и члены группы начинают сомневаться друг в друге. Задача выживания оказывается гораздо более сложной, чем можно было себе представить.

Сценарий написал Джефф Бюлер, производством сериала займутся компании Universal Cable Productions и Hypnotic, в роли исполнительных продюсеров выступят Джин Клейн, Дейв Бартис и Даг Лайман.

«Мы с нетерпением ждем возможности погрузиться вглубь мира Nightflyers Джорджа Мартина», — сказал представитель NBC Universal Билл МакГолдрик.

По мнению МакГолдрика, сценарий, написанный Джеффом Бюлером, хорошо передал дух этого фантастического хоррора и адаптировал его для площадки, на которой создатели получат возможность по настоящему исследовать глубины безумия.

Напомним, фильм «Ночной полет» или «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers) вышел в 1987 году, сценарий был написан Робертом Джаффе и Джорджем Мартином, режиссером выступил Роберт Коллектор. В США картину посмотрели около 294 тыс. зрителей, в прокате она собрала около $ 1 млн 150 тыс.