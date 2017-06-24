Вашингтон, 24 июня, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Телеканал CNN удалил со своего сайта статью о расследовании возможных связей президента США Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). При попытке перейти на страницу сайте CNN, где ранее была размещена эта статья, сегодня, 24 июня, появляется надпись: «История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

Напомним, ранее источник CNN рассказал о разбирательстве, поводом для которого стала встреча генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева с одним из представителей предвыборного штаба Дональда Трампа Энтони Скарамуцци.

Утверждалось, что встреча состоялась всего за четыре дня до инаугурации президента США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу после появления статьи РФПИ сообщил, что она содержит фактические ошибки.

Кроме того в РФПИ подчеркнули, что работа фонда полностью соответствует требованиям законодательства и не нарушает санкции США, а соинвестирование с РФПИ и встречи с представителями фонда не запрещены.