Киев, 24 июня, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Закупая уголь в США, киевские власти намерены провести очередную аферу, которую будут оплачивать простые украинцы. Об этом 24 июня на пресс-конференции в Луганском инфоцентре сообщил председатель Луганской территориальной организации профсоюзов работников угольной промышленности ЛНР Александр Курочкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

Президент Украины Петр Порошенко после встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне 20 июня заявил, что в ходе переговоров обсуждалась возможность импорта угля из американского штата Пенсильвания.

Профсоюзный лидер ЛНР считает, что Порошенко обманывает народ Украины, так как украинское правительство будет закупать уголь в других местах и искусственно завышать стоимость угля из-за якобы большой стоимости доставки с другого континента.Читайте также: Гройсман: Ни одна украинская компания не импортирует уголь из России

«Украина, как обычно, ищет в Америке свою мечту и свое спасение. Украинские власти хотят навредить нам и самое главное — России. Но по факту, получится все абсолютно наоборот. Вот посмотрите: до этого украинской стороной уже был заключен аналогичный договор с ЮАР. Ну, пришло им два сухогруза и все; остальное — это теневой бизнес. На самом деле уголь закупали в других местах, обманывая людей, что он якобы привезен из ЮАР. Понятно, что расходы легли на простых жителей Украины. И здесь схема будет, что называется, один в один. Будет завозиться уголь якобы из Пенсильвании, а на самом деле он будет закупаться в других местах. Это обычный бизнес, тут Порошенко в очередной раз морочит жителям голову», — рассказал председатель профсоюза.

В результате аферы Порошенко стоимость электроэнергии на Украине может увеличиться втрое.

«Посудите сами, ведь это чистая афера. Уголь будет закупаться втридорога от ценообразования на сегодняшний день. Этот уголь надо будет из Пенсильвании доставить в порт, загрузить, переплыть Атлантический океан, Средиземное и Черное моря. Потом выгрузить в Одессе — не факт, кстати, что там есть техническая возможность для такой перевалки. Потом все это надо будет опять загрузить в железнодорожный транспорт и развести весь этот уголь по теплоэлектростанциям Украины. Соответственно, в три раза придется повышать цену на электроэнергию на Украине. То есть, в очередной раз будут обманывать свой народ. И получится, что эта афера с якобы углем из Пенсильвании будет оплачена простыми жителями Украины», — уверен А. Курочкин. Читайте также: ДНР останавливает работу государственных шахт

Кроме того, глава профсоюзов угольной промышленности ЛНР рассказал, что украинская власть держит в секрете информацию о технических данных об американском угле, который может не подходить для украинских электростанций.

«Никто не знает технических параметров этой сделки. Что за уголь, действительно ли он антрацитовой группы, на которой работают украинские ТЭЦ? Подходит ли он для энергетиков? Какая у этих углей влажность, сера, зольность и так далее? Тут много вопросов, однако никто этих контрактов не видел, да и не увидит», — резюмировал профсоюзный лидер.