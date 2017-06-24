Мадрид, 24 июня, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Силовые структуры Мадрида приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает испанское издание La Razón.

Esmadrid.com Фестиваль World Pride

Причина — открывающийся сегодня мировой фестиваль ЛГБТ World Pride. По информации, имеющейся в распоряжении полиции столицы Испании, праздних «нетрадиционалов» является «предпочтительной мишенью исламских экстремистов, считающих все, связанное с гомосексуальностью, кощунством».

Согласно данным, полученным газетой в источниках, близких к правоохранительным органам Испании, 300 наиболее радикальных джихадистов в течение недели (празднование продлится до 2 июля включительно) будут находиться под пристальным наблюдением полицейской агентуры.

Подразделение кибербезопасности силовых структур перехватило распространяемое через электронные виды связи «руководство по организации и проведению террористических актов одинокими волками», в котором на арабском языке расписаны рекомендации шахидам, «как правильно внедриться в группу геев и подорвать себя вместе с ними».

Предполагается, что наиболее активной в своих попытках совершить теракты будет группа «Дети Азаркави», названной в честь одного из руководителей Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака Абу Мусаба аз-Заркави, одного из наиболее одиозных исламистских персонажей, не так давно убитого американцами.

В «Руководстве» идет речь также о необходимости «сеять страх среди неверных и бороться против западных агрессоров». Среди методов террористической деятельности (предположительно, не только в Мадриде, но также Лондоне и Сиднее) фигурируют и такие, как «распространение яда по улицам и станциям метро».