Донецк, 24 июня, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Пресс-служба МЧС ДНР сообщила сегодня, что по итогам заседания Совместной инспекции по контролю состояния безопасности предприятий и объектов в подконтрольной украинским властям части Донецкой области, которое состоялось 23 июня, сделан вывод: затопление горных выработок в подконтрольном Киеву Дзержинске (переименован украинской властью в Торецк) может привести к катастрофическим для города последствиям.

Никола Пуссен. Всемирный потоп. 1660 — 1664

«Шахты им. Артема и «Южная» сопряжены горными отводами с несколькими угледобывающими предприятиями, находящимися на линии разграничения. В результате чего возникает угроза их затопления путем перетекания шахтных вод из уже затапливаемых горных выработок шахт им. Артема и «Южная» Дзержинска, — отметили в ведомстве. — В случае непринятия должных мер, в зоне влияния затопления окажется существенная площадь города, инженерные коммуникации канала Северский Донец — Донбасс и река Кривой Торец».

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Также МЧС ДНР информирует, что с начала боевых действий шахта «Южная» оказалась на линии разграничения и с 2014 года работы по откачиванию воды из подземных горных выработок не ведутся, а в в феврале 2016 года Верховной радой Украины принято решение о закрытии угледобывающего предприятия как нерентабельного. Шахта имени Артема, в свою очередь, вышла из состава ГП «Дзержинскуголь» и была закрыта в 2014 году. С тех пор там также не ведется откачка воды.

«Процесс затопления горного массива уменьшает прочностные свойства пород, что приводит к деформации земной поверхности, а также провоцирует вытеснение на земную поверхность газа метана. В результате чего происходит загазование подвалов, жилых и производственных помещений, что сопряжено с опасностью удушья людей и воспламенением газа», — предупреждает МЧС ДНР.

«Дополнительным поводом для беспокойства является судьба источников ионизирующего излучения, входивших в комплект радиоизотопных приборов. Информация об их изъятии и передаче для дальнейшего хранения в республиканской базе данных отсутствует.» — отмечено также в выводах Совместной инспекции.